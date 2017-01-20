ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Глава ОГА встретился с послом США в Украине
14:51 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, 19 января состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации М. Степанова с послом США в Украине М. Йованович.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между США и Украиной и подчеркнули важность дальнейшего укрепления и развития украино-американских отношений. Председатель ОГА также отметил важность поддержки, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине, особенно в условиях российской агрессии.

Со своей стороны, американские партнеры отметили: «Мы будем продолжать укреплять наши отношения, особенно в сфере бизнеса, — Одесса и Одесская область могут многое предложить в этой сфере».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы увеличения количества инвестиционных проектов в области, работы стратегических объектов инфраструктуры области и развития сферы предоставления административных услуг.

Губернатор, в частности, отметил: «Я готов брать личную ответственность и предоставлять всю необходимую поддержку инвестиционным проектам».

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:56 20.01.2017
Торжественное собрание ко Дню Соборности Украины прошло в Одессе
17:41 20.01.2017
Женская консультация №10 возобновила работу после ремонта
17:18 20.01.2017
Жители Килии нашли на улице брошенную коляску с двухлетним ребёнком
16:53 20.01.2017
«ДТП на станции «Одесса-Порт» спровоцировал водитель грузовика», — пресс-центр ОЖД
16:44 20.01.2017
Глава ГАСКа стал и. о. вице-мэра Одессы по вопросам деятельности исполнительных органов


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.009