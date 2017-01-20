Глава ОГА встретился с послом США в Украине

14:51 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, 19 января состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации М. Степанова с послом США в Украине М. Йованович.

Стороны обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между США и Украиной и подчеркнули важность дальнейшего укрепления и развития украино-американских отношений. Председатель ОГА также отметил важность поддержки, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине, особенно в условиях российской агрессии.

Со своей стороны, американские партнеры отметили: «Мы будем продолжать укреплять наши отношения, особенно в сфере бизнеса, — Одесса и Одесская область могут многое предложить в этой сфере».

В ходе встречи стороны обсудили вопросы увеличения количества инвестиционных проектов в области, работы стратегических объектов инфраструктуры области и развития сферы предоставления административных услуг.

Губернатор, в частности, отметил: «Я готов брать личную ответственность и предоставлять всю необходимую поддержку инвестиционным проектам».