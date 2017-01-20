|
русская версия | english version
|
|
Глава ОГА встретился с послом США в Украине
14:51 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Мари Йованович, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 января, в пресс-службе ОГА.
По информации пресс-службы, 19 января состоялась встреча председателя Одесской облгосадминистрации М. Степанова с послом США в Украине М. Йованович.
Стороны обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между США и Украиной и подчеркнули важность дальнейшего укрепления и развития украино-американских отношений. Председатель ОГА также отметил важность поддержки, которую Соединенные Штаты Америки оказывают Украине, особенно в условиях российской агрессии.
Со своей стороны, американские партнеры отметили: «Мы будем продолжать укреплять наши отношения, особенно в сфере бизнеса, — Одесса и Одесская область могут многое предложить в этой сфере».
В ходе встречи стороны обсудили вопросы увеличения количества инвестиционных проектов в области, работы стратегических объектов инфраструктуры области и развития сферы предоставления административных услуг.
Губернатор, в частности, отметил: «Я готов брать личную ответственность и предоставлять всю необходимую поддержку инвестиционным проектам».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.
Loading...
Последние новости:
17:56 20.01.2017
17:41 20.01.2017
17:18 20.01.2017
16:53 20.01.2017
16:44 20.01.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.009
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»