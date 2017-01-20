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«В 2016 году Польша стала самой посещаемой украинцами страной ЕС», — Генконсул Польши в Одессе
11:10 / 20.01.2017

ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В 2016 году Польша стала самой посещаемой украинцами страной ЕС — официально её посетило 1 млн. 300 тыс. граждан Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такие данные привёл вчера, 19 января, на брифинге в Визовом центре Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик.

По словам Генконсула, «количество посещений украинцами Польши в прошлом году побило все рекорды» и составило 1 млн. 300 тыс., что на 30% превысило количество посещений в 2015 году.

«Среди стран-членов ЕС Польша стала для украинцев самой посещаемой. Мы пока не провели подробный анализ по каким визам — Шенгенским или национальным — въезжало на нашу территорию больше украинских граждан, но мы знаем, что очень много молодых украинцев всё чаще едут учиться и работать в нашу страну», — рассказал Д. Шевчик.

Дипломат добавил, что Польша одна из первых стран-членов ЕС поддержала идею введения безвизового режима для Украины.

«У нас большой список категорий украинцев, для кого виза предоставляется бесплатно», — добавил он.

Д. Шевчик также отметил, что стоимость польской Шенгенской визы снижена с 60 евро до 35.

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ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
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