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«Польская Республика ввела новую систему выдачи виз для украинцев», — Генконсул Польши в Одессе
10:56 / 20.01.2017
ОДЕССА, 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 20 января введена новая система регистрации документов украинских граждан на получение виз для выезда в Польшу, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом на брифинге 19 января рассказал Генеральный Консул Республики Польша в Одессе Дариуш Шевчик.
Как отметил Генконсул, с 20 января на всей территории Украины вводится новая система регистрации документов украинских граждан, желающих получить краткосрочные Шенгенские и национальные (пребывание на территории Польши более 30 суток) визы.
Система получила название «VFS.GLOBAL» и вводится с целью борьбы с хакерскими атаками на дипломатические сайты, а также «в связи с появлением огромного числа нечистых на руку посредников, зарабатывающих на стремлении украинцев поскорее оформить польские визы».
«Мы бы никогда не пошли на такие меры, но слишком много развелось сомнительных посредников, которые с целью наживы блокируют работу сотрудников консульств и посольства. Представители системы «VFS.GLOBAL» — единственные уполномоченные работники, которые могут заниматься такой деятельностью на территории Украины», — заявил Д. Шевчик.
По его словам, нововведение упростит и ускорит получение разрешительных документов, а также ликвидирует очереди в консульские учреждения — «не надо будет занимать очередь в консульство с 4 часов утра — сотрудники сами перезвонят вам и назовут время, когда можно прийти и забрать свои документы».
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Сергей Гриневецкий
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