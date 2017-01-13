25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и КНР отметили в Одессе

11:27 / 13.01.2017

ОДЕССА, 13 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 25-летие установления дипломатических отношений между Украиной и КНР отметили в Генконсульстве Китая Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 января, в пресс-службе Одесского областного совета.

В пресс-службе напомнили, что именно в начале января 1992 года было подписано совместное коммюнике между Украиной и Китайской Народной Республикой.

В праздничном мероприятии по случаю 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Украиной и КНР, в частности, приняли участие нынешний председатель областного совета Анатолий Урбанский и возглавлявший область в конце 1990-х — начале 2000-х Сергей Гриневецкий.

Как отметила Генеральный консул КНР в Одессе госпожа Чжао Сянжун, в течение 25 лет после установления дипломатических отношений Китая и Украины отношения двух стран все время сохраняют динамику здорового и стабильного развития и достигли больших успехов. Дружеские отношения двух стран в различных областях продолжают углубляться, что стимулирует совместное развитие и процветание, принося практическую пользу.

«Дружба двух народов непрерывно углубляется. В истории развития отношений двух стран в течение двадцати пяти лет, благодаря совместным усилиям, двусторонние отношения и сотрудничество в различных областях между Одесской областью и КНР достигли большого прогресса и вышли на более высокий уровень», — отметил в приветственной речи А. Урбанский.