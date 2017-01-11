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Одесса планирует установить побратимские отношения с Прагой
10:33 / 11.01.2017
ОДЕССА, 11 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе визита чешской правительственной делегации в Одессу будут продолжены переговоры о подписании договора о побратимских отношениях между Одессой и столицей Чехии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом в интервью агентству сообщил генеральный директор исполнительной дирекции Одесской городской ассоциации работодателей Евгений Дрозд.
По его словам, между представителями правительства и парламента Чешской Республики и Одесской городской ассоциацией работодателей достигнута договорённость об изучении экономики, социальной и культурной жизни Одессы. В ходе визита чешской делегации в Одессу, который начнётся 23 января, будут продолжены переговоры об открытии в нашем городе Дома чешской культуры, начале сотрудничества в области образования и культурных связей одесских вузов с Национальным университетом Праги, а также подписании договора о побратимских отношениях между Одессой и столицей Чехии.
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Сергей Гриневецкий
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