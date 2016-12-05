Правительственно-парламентская делегация Чехии посетит Одессу 23 января

17:37 / 10.01.2017

ОДЕССА, 10 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 23 января в Одессу приедут представители правительства и парламента Чешской Республики с целью изучения экономики города, создания новых совместных предприятий и рабочих мест, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом агентству сообщил, сегодня, 10 января, генеральный директор исполнительной дирекции Одесской городской ассоциации работодателей Евгений Дрозд.

По его словам, с целью изучения производственных мощностей нашего города и возможного создания новых предприятий в Одессу 23 января прибудет парламентско-правительственная делегация Чешской Республики во главе с замминистра промышленности и торговли Чехии Иржи Колибой.

«Очень значимо, что чешскую делегацию возглавит Иржи Колиба, поскольку он представляет министерство европейской страны, курирующей масштабный проект «Украина». Его суть — изучение возможного сотрудничества с реальными секторами экономики нашей державы. И, как я полагаю, проходящая у нас в стране децентрализация будет способствовать привлечению иностранных инвестиций и экономической активности на местах, в частности, в Одессе», — подчеркнул Е. Дрозд.

В ходе визита чешские гости планируют посетить такие предприятия, как «Одескабель», «Телекартприбор», «Шабо», «Одессавинпром», а также принять участие в обсуждении возможности возобновления в Одессе проекта «скоростного трамвая» (так называемого «лёгкого метро»).