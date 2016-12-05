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Петр Порошенко передал итальянской стороне найденные одесскими пограничниками похищенные в Вероне картины
15:12 / 21.12.2016

ОДЕССА, 21 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Петр Порошенко передал итальянской стороне найденные сотрудниками Госпогранслужбы в Одесской области на острове Турунчук 17 картин, украденных в музее Вероны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 декабря, в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины.

По информации отдела, сегодня П. Порошенко передал 17 картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, которые были похищены из городского музею Кастельвеккио города Верона в ноябре 2015 года.

Художественные полотна были найдены Государственной пограничной службой Украины в мае этого года при подготовке к переправе на территорию Молдовы, и таким образом были спасены.

Обращаясь к присутствующим в зале Музея Ханенко, где до сих пор находились картины, П. Порошенко поздравил всех с завершением всех официальных процедур и необходимых экспертиз и передачей спасённых шедевров итальянской стороне.

По словам главы государства, сегодня, когда эти картины возвращают Италии, состоялись очень плодотворные переговоры, которые позволят установить братские и эффективные отношения между украинскими и итальянскими музеями, театрами и это будет на пользу дружбы между нашими странами, между украинским и итальянским народами.

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