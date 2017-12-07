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«Мы предполагаем получить новые рынки сбыта, возможности инвестиций», — гендиректор «Интерхима»
15:02 / 12.12.2017
ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральный директор одесской фармацевтической компании «Интерхим» Анатолий Редер рассказал, что в дальнейших планах компании — освоение новых рынков сбыта и, в первую очередь, европейского, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом гендиректор компании сообщил вчера, 11 декабря, во время торжественного приёма по случаю 25-летия «Интерхима».
Сегодня одесская фармацевтическая компания «Интерхим», специализирующаяся на производстве лекарственных средств и синтезе активных фармацевтических ингредиентов, в числе лидеров фармацевтического рынка Украины. Именно на «Интерхиме» производится более 50 медпрепаратов, многие из которых выпускаются только на этом предприятии.
Основатель и глава компании, кандидат химических наук Анатолий Редер в интервью нашему агентству рассказал: «Я рад, что в своё время принял это решение — создать компанию, хотя было очень сложно. Я занимался наукой, а нужно было принять решение в пользу бизнеса, производства. Решение принималось очень тяжело, и я очень рад, что это случилось. С наукой я также остался, но занялся ещё одним видом деятельности. Было всякое — и очень тяжело, и совсем тяжело. Было и чуть полегче. Но в любом случае мы стремились к результатам. Мы никогда не уступали в главных вещах. Граница между белым и чёрным для нас проходила очень чётко, поэтому мы выжили и смогли устоять. Так как, если бы мы где-то слукавили, мы бы не устояли.
Новый участок производства активных фармацевтических ингредиентов, корпус которого стоимостью в 9 млн. евро был сдан в этом году, позволит нам предложить европейскому рынку новые синтетические соединения, наши разработки. Но процесс чрезвычайно сложный, и этот процесс позволит предложить высочайшее качество продукции. Мы также предполагаем получить новые рынки сбыта, возможности инвестиций. Пока говорим о Европе, так как этот рынок более интересен, среди всех известных. Он очень сложный, 2 года мы пытаемся «надкусить» этот процесс. С каждым годом это всё сложнее и сложнее. Я не потомственный фармацевт, так как мама стала заниматься этим бизнесом «постольку-поскольку». Но ни я, ни она не жалеем, что пришли в этот бизнес. Наши лекарства — из добрых рук».
Поздравить компанию с юбилеем собралось множество друзей и деловых партнёров.
В их числе были и представители депутатского корпуса. В частности, члены постоянной парламентской комиссии по вопросам здравоохранения — Татьяна Бехтеева и экс-министр здравоохранения Олег Мусий.
Как отметила Т. Бехтеева: «Успехи «Интехима» настолько значимы, а охрана жизни и здоровья сотрудников настолько велика, что именно на этом предприятии рождаемость в три раза выше, чем на аналогичных производствах по всей стране».
Представители же Фискальной службы особо подчеркнули, что «Интерхим» — один из самых крупных плательщиков налогов в Одесской области.
Также в честь предприятия-юбиляра представители «Укрпочты» провели торжественное символическое гашение тематической почтовой марки.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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