«Мы предполагаем получить новые рынки сбыта, возможности инвестиций», — гендиректор «Интерхима»

15:02 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Генеральный директор одесской фармацевтической компании «Интерхим» Анатолий Редер рассказал, что в дальнейших планах компании — освоение новых рынков сбыта и, в первую очередь, европейского, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом гендиректор компании сообщил вчера, 11 декабря, во время торжественного приёма по случаю 25-летия «Интерхима».

Сегодня одесская фармацевтическая компания «Интерхим», специализирующаяся на производстве лекарственных средств и синтезе активных фармацевтических ингредиентов, в числе лидеров фармацевтического рынка Украины. Именно на «Интерхиме» производится более 50 медпрепаратов, многие из которых выпускаются только на этом предприятии.

Основатель и глава компании, кандидат химических наук Анатолий Редер в интервью нашему агентству рассказал: «Я рад, что в своё время принял это решение — создать компанию, хотя было очень сложно. Я занимался наукой, а нужно было принять решение в пользу бизнеса, производства. Решение принималось очень тяжело, и я очень рад, что это случилось. С наукой я также остался, но занялся ещё одним видом деятельности. Было всякое — и очень тяжело, и совсем тяжело. Было и чуть полегче. Но в любом случае мы стремились к результатам. Мы никогда не уступали в главных вещах. Граница между белым и чёрным для нас проходила очень чётко, поэтому мы выжили и смогли устоять. Так как, если бы мы где-то слукавили, мы бы не устояли.

Новый участок производства активных фармацевтических ингредиентов, корпус которого стоимостью в 9 млн. евро был сдан в этом году, позволит нам предложить европейскому рынку новые синтетические соединения, наши разработки. Но процесс чрезвычайно сложный, и этот процесс позволит предложить высочайшее качество продукции. Мы также предполагаем получить новые рынки сбыта, возможности инвестиций. Пока говорим о Европе, так как этот рынок более интересен, среди всех известных. Он очень сложный, 2 года мы пытаемся «надкусить» этот процесс. С каждым годом это всё сложнее и сложнее. Я не потомственный фармацевт, так как мама стала заниматься этим бизнесом «постольку-поскольку». Но ни я, ни она не жалеем, что пришли в этот бизнес. Наши лекарства — из добрых рук».

Поздравить компанию с юбилеем собралось множество друзей и деловых партнёров.

В их числе были и представители депутатского корпуса. В частности, члены постоянной парламентской комиссии по вопросам здравоохранения — Татьяна Бехтеева и экс-министр здравоохранения Олег Мусий.

Как отметила Т. Бехтеева: «Успехи «Интехима» настолько значимы, а охрана жизни и здоровья сотрудников настолько велика, что именно на этом предприятии рождаемость в три раза выше, чем на аналогичных производствах по всей стране».

Представители же Фискальной службы особо подчеркнули, что «Интерхим» — один из самых крупных плательщиков налогов в Одесской области.

Также в честь предприятия-юбиляра представители «Укрпочты» провели торжественное символическое гашение тематической почтовой марки.