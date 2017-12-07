«Интерхим» выпускает более 50 наименований лекарств, в том числе ряд уникальных для Украины

09:16 / 12.12.2017

ОДЕССА, 12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесская компания «Интерхим» выпускает более 50 наименований лекарств, в том числе ряд важных препаратов, которые не производит больше никто в стране, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор по производству фармацевтической компании «Интерхим» Игорь Стельмах рассказал во время торжественного приёма в честь 25-летнего юбилея компании, прошедшего 11 декабря.

И. Стельмах отметил, что «Интерхим» выпускает более 50 наименований лекарств, уже давно завоевавших доверие пациентов всей страны. В их числе группа психотропных препаратов, противовирусных и противопростудных, сердечные и лекарства для печени.

При этом, по словам директора по производству, такие ключевые медпрепараты, как гидазепам, феназепам, ливана и амиксин, кроме компании «Интерхим» не производит никто в стране.

С конвейера производства также выходит большой ряд медпрепаратов от кашля и простуды. С прошлого года начался выпуск «Фармацетрона» — аналога «Амицетрона».

Но, пожалуй, наиболее известный медпрепарат компании — «Амиксин», завоевавший доверие пациентов всей страны.

«Амиксин был разработкой ещё американских учёных и «злые языки» говорят о том, что мы, якобы, позаимствовали у них эту разработку. Но та технология, которая была до нас, позволяла выпустить в год не более 5 кг этого медпрепарата. Мы же сейчас, благодаря нашим инновациям, способны выпустить порядка полутора тонн субстанции в год. Напомню, одна таблетка — 0,125 грамма. Это исключительно наш медпрепарат, торговая марка зарегистрирована. Весь «Амиксин», который продаётся на Украине, — только нашего производства. Качество очень высокое. Цена вполне доступная, особенно, если сравнивать с другими противовирусными медпрепаратами. Очень трудоёмкая и дорогая технология, к примеру, плавка щёлочи при температуре 280 градусов по Цельсию производится только в специальных титановых реакторах, так как никакой другой материал это не выдержит», — рассказал специалист.

Руководство компании также отметило, что «Интерхим» постоянно развивается. Сейчас тестирование проходит новый участок производства активных фармацевтических ингредиентов, корпус которого был сдан в этом году, а техническое оснащение — самое передовое в стране. Стоимость проекта — 9 млн. евро.

Как рассказал генеральный директор «Интерхима», кандидат химических наук, заслуженный работник фармакологии Украины Анатолий Редер, наличие нового цеха-лаборатории позволит выпускать готовую продукцию для стран ЕС и «чувствовать себя вполне комфортно на европейском уровне».