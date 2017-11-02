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Одесская область стала лидером в Украине по темпам роста промышленного производства
11:26 / 11.11.2017

ОДЕССА, 11 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По итогам 9 месяцев Одесская область стала лидером в Украине по темпам роста промышленного производства, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 11 ноября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, по результатам 9 месяцев 2017 г. показатель темпа роста промышленного производства в Одесской области составил +16,8%. По данным Госкомстата, это самый высокий показатель среди регионов Украины.

В Департаменте экономической политики и стратегического планирования ОГА отмечают, что именно предприятия Одесской области обеспечивают львиную долю производства ряда продуктов в стране. В частности, на Одесскую область приходится 70% всего производства мясных консервных изделий и автотранспортной техники (нефте-, газовозов, цистерн для пищевых и химических веществ); 60% производства винодельческой продукции страны; более 20% — подсолнечного масла и примерно 14% — электроэнергии от солнечных электростанций.

По состоянию, на 1 октября 2017 г. объем прямых иностранных инвестиций в промышленность составлял 558 млн. 300 тыс. долларов США (с начала инвестирования). С начала текущего года — почти 40 млн. долларов США (+7,2% к началу года). Так, при содействии председателя ОГА достигнуты договоренности о строительстве завода по переработке сои ООО «Дельта Вилмар» стоимостью 150 млн. долларов США. С группой компаний «Allseeds» подписано соглашение на поставку оборудования для строительства нового маслоэкстракционного завода стоимостью 600 млн. долларов. Завершение проекта предполагается в 2020-2021 году с созданием более 600 новых рабочих мест. Также заключен Меморандум о сотрудничестве областной государственной администрации по энергетическим холдингом Kness Group по строительству и обслуживанию солнечных электростанций в Арцизском и Окнянском районах Одесской области.

Параллельно реализуются другие проекты. В Любашевском районе — строительство завода по производству биоэтанола и биоТЭЦ. Также введен в эксплуатацию новый асфальтовый завод в Подольске мощностью 165 тонн в год — благодаря этому создано 100 новых рабочих мест. Модернизированный Березовский завод натуральных продуктов начал свою работу на полную мощность — это еще 60 новых рабочих мест. Также открыт швейный цех ООО «Белста» в Татарбунарах — создано 102 новых рабочих места.

Тенденции роста в Одесской области наблюдаются в производстве пищевых продуктов (+31,7%), готовых металлических изделий (+11,2%), другой неметаллической минеральной продукции (+21,5%), машиностроении (+2,5%).

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