«Если Одесский припортовый завод не приватизируют — он превратится в металлолом», — губернатор

11:54 / 10.11.2017

ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов выразил уверенность в необходимости скорейшей приватизации Одесского припортового завода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом глава ОГА заявил в эфире одного из телеканалов.

«Завод работал с марта по июль, затем он снова остановился, сейчас снова запускается. На фоне роста промышленного производства, у нас наблюдается падение показателей химической промышленности в размере 29%. Поэтому Одесский припортовый завод нужно приватизировать — другого пути не существует. Да, может, когда-то его оценивали и в миллиард, но на данный момент ситуация такова, какая она есть. И если мы его в ближайшее время не продадим и не запустим, то он вообще ничего не будет стоить — это будет куча металлолома», — отметил М. Степанов.

По мнению главы Одесской ОГА, государство не может стать более эффективным собственником завода, чем частный инвестор.

М. Степанов напомнил, что на ОПЗ работают 3,5 тысячи человек, а для города Южный предприятие является бюджетообразующим.

В пресс-службе ОГА добавили, что вчера, 9 ноября, депутаты Верховной Рады приняли за основу законопроект о приватизации государственного имущества, согласно которому приватизация госимущества будет осуществляться путем продажи объектов права государственной собственности на аукционе. Проектом закона устанавливаются требования к проведению аукционов объектов малой и большой приватизации.

Ранее, в июле 2016 года, Фонд государственного имущества Украины не смог продать Одесский припортовый завод. Тогда ни одна из компаний не подала заявку на участие в конкурсе по стартовой цене 13 млрд. 175 млн. гривен. Правительство Украины снизило цену завода в 2,5 раза — до 5,16 млрд. грн. Но и очередная попытка приватизировать 99,6% акций ОПЗ провалилась. Одной из причин называлась завышенная цена объекта, а также долги. После этого Фонд госимущества называл «реалистичными» сроками продажи февраль или апрель 2018 г.