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ОДО «Интерхим» приняло участие в крупнейшей мировой фармацевтической выставке CPhI Worldwide
14:25 / 03.11.2017

ОДЕССА, 03 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Предприятие «Интерхим» было представлено на крупнейшем в мире мероприятии для профессионалов в области фармацевтики — CPHI Worldwide 2017, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 ноября, в пресс-службе «Интерхима».

По информации пресс-службы, 24-26 октября в Германии во Франкфурте-на-Майне проходила ежегодная крупнейшая фармацевтическая платформа — CPhI Worldwide, в которой приняли участие более 45 тыс. представителей фармацевтических бизнес кругов и более 2,5 тыс. компаний из 153 стран мира, представляющих свои достижения в сфере фармацевтики.

Данная выставка охватывает полный спектр фармацевтической отрасли, представляя продукцию и услуги, позволяющие осуществлять полный цикл производства. CPhI Worldwide даёт возможность устанавливать новые деловые контакты, встречаться с существующими партнерами из разных точек мира и держать руку на пульсе современных трендов развития фармацевтики.

Для компании «Интерхим» участие в выставке CPhI Worldwide уже стало ежегодной традицией. «ИнтерХим» — одна из ведущих украинских фармкомпаний, которая представляет фармотрасль нашей страны на столь престижном международном форуме. «Сегодня фармацевтическая продукция украинских производителей соответствует высоким требованиям европейских стандартов качества. Современный уровень оснащенности и организации производства, а также высокая квалификация персонала, оправдывает повышенный интерес зарубежных партнеров к экспонентам из Украины.

Для «Интерхим» представление своей продукции на международной арене, кооперация с ведущими предприятиями и взаимный обмен опытом являются первоочередными целями и залогом движения в правильном направлении», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2018 году CPhI Worldwide будет проходить в Испании.

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