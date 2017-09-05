Инвесторы готовы построить в Лиманском районе два маслоэкстракционных завода и зерновой комплекс

14:32 / 11.10.2017

ОДЕССА, 11 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Американские и сингапурские инвесторы планируют построить в Лиманском районе два маслоэкстракционных завода, а также комплекс по хранению и перевалке зерна, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, соответствующий трехсторонний Меморандум подписали 10 октября председатель ОГА Максим Степанов, директор Сингапурской компании «Дельта Вилмар» Андрей Романцов и директор американской компании «Грейн Агро Инвест» Сергей Тормос. Общий объем инвестиций на постройку двух маслоэкстракционных заводов и зернового комплекса составляет 300 млн. долларов. При этом в Одесской области будет создано дополнительно 600 рабочих мест.

«Сегодня Украина занимает лидирующие места по экспорту зерновых, кукурузы, рапса и ряда других сельскохозяйственных продуктов. Однако, в основном — это сырье. Но нам необходимо усиливать производство и экспорт переработанной продукции. «Дельта Вилмар» и «Грейн Агро Инвест» — это компании, которые планируют инвестировать средства именно в переработку. Необходимо ликвидировать систему, когда мы отправляем зерно, а потом привозим в страну макароны. Мы можем производить все тут. И инвесторам следует спешить вкладывать средства в Украину», — отметил М. Степанов.

В пресс-службе добавили, что сингапурская компания «Дельта Вилмар» (один из крупнейших переработчиков сельхозпродуктов в мире) планирует расширить производство и построить новый завод общей мощностью более 600 тыс. тонн в год. Дополнительно сингапурцы создадут причал по перевалке масла и шрота мощностью до 3 миллионов тонн в год.

«Я уверен, производство необходимо делать там, где есть сырье. А в Одесской области есть все, что нам необходимо — материалы, специалисты и хорошие условия для бизнеса. Мы планируем реализовать свой проект в течение двух лет», — отметил председатель правления компании «Дельта Вилмар СНГ» Дхруба Чаран Панда.

Компания «Грейн Арго Инвест» (США) планирует построить комплекс по хранению и перевалке зерна, а также маслоэкстракционный завод.