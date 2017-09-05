«Ввоз американского угля может быть оправдан только его низкой ценой», — мнение

13:34 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Лидер Гражданского движения «Хвиля», нардеп Виктор Чумак считает, что ввоз в Украину угля из США для работы ТЭС может быть политически оправдан только в том случае, если его цена будет ниже существующей сегодня, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции В. Чумак рассказал 14 сентября в ИА «Контекст-Причерноморье» на пресс-конференции «Как действуют коррупционные схемы в энергетике по формуле «Роттердам+»: «прозрачные» тарифы на электроэнергию для населения и промышленности. Есть ли пути решения проблемы?».

Отвечая на вопрос о целесообразности закупки угля для украинской энергетики в США, он заявил: «Если цена на американский уголь будет ниже, чем та которую мы платим сегодня у себя, если это будет уголь соответствующей марки, то это будет политически обоснованно. Только, чтобы уголь не покупали на оккупированных территориях (Востока Украины). Мы хотим кормить ту сторону? Я думаю, что это делать не стоит. Это моё мнение. И не стоит говорить, что там наши люди и они должны получать зарплаты и пенсии. Наши люди должны всё это получать только на нашей территории».

Исполнительный директор Одесской областной ассоциации работодателей Юга Украины Геннадий Чижов, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день американский уголь стоит для нас 113 у. е. за тонну, без учёта доставки. Общая стоимость тонны угля, который доставляется морем из штата Пенсильвания, будет составлять 131 доллар США.

Тем временем в пресс-службе ГП «МТП «Южный» сообщили, что прибывший 13 сентября балкер Осеаn Ambitious с 62 тысячами тонн угля из США был разгружен менее чем за двое суток. Около 100 вагонов с энергетическим углем уже отправлено на ТЭС ПАО «Центрэнерго».