«ИнтерХим» и «ВИВА ФАРМ» локализовали в Казахстане производство трех украинских препаратов

17:31 / 10.08.2017

ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Украинская фармацевтическая компания «ИнтерХим» и казахстанская «ВИВА ФАРМ» совместно локализовали в Казахстане производство трех украинских препаратов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 10 августа, в пресс-службе ОДО «ИнтерХим».

По информации пресс-службы, украинская фармацевтическая компания ОДО «ИнтерХим» и казахстанское ТОО «ВИВА ФАРМ» начали совместный процесс производства в Казахстане трех украинских лекарственных средств, два из которых являются уникальными препаратами в странах СНГ.

На производственных мощностях казахстанского фармацевтического завода будут выпускаться препараты первой очереди: таблетированный иммуностимулятор «Тилаксин», который в Украине известен как «Амиксин», психотропный препарат, анксиолитик «Гидазепам VІС» в двух формах (обычные таблетки и сублингвальная таблетированная форма) и опиоидный наркотический анальгетик в таблетированной форме «Морфина сульфат VIC».

Помимо трансфера технологий и поставки субстанции для производства, украинские специалисты будут принимать непосредственное участие в процессе контроля качества продукции на всех этапах.

«Компания «ИнтерХим» присутствует в Казахстане не первый год. Рынок этой страны демонстрирует устойчивый рост, и поэтому мы приняли решение об организации производства ряда популярных лекарств там. Самым главным для нас был вопрос сохранения качества наших препаратов. Поэтому мы нашли партнера по локализации производства, который, мы уверены, обеспечит стабильно высокое качество продукции», — отметила заместитель директора ОДО «ИнтерХим» по маркетингу Ирина Гранатюк.

В свою очередь, медицинский директор казахстанской компании «ВИВА ФАРМ» Ботагоз Машкеева отметила, что, принимая во внимания государственную политику Казахстана по стимулированию внутреннего производства лекарств, перенос технологий производства лекарственных средств в страну значительно выгоднее, чем импорт готовых лекарств. Поэтому, помимо уже локализованных препаратов, идет работа над локализацией еще ряда лекарственных препаратов, среди которых будут несколько анксиолитиков, транквилизаторов, противоэпилептические средства, а также препараты для лечения выраженного болевого синдрома.

СПРАВКА: ОДО «ИнтерХим» — один из ведущих украинских производителей готовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций. Входит в ТОП-10 украинских производителей лекарств. Доля продукции собственного производства достигает 2% общего объема рынка страны.

Ассортиментный портфель ОДО «ИнтерХим» включает: восемь фармацевтических субстанций, около 80 номенклатурных единиц готовых лексредств, из которых четыре — оригинальные разработки украинских ученых («Феназепам», «Гидазепам», «Амиксин», «Левана»), а также современные импортозамещающие лекарственные средства. Два оригинальных препарата «Амиксин» и «Гидазепам» входят в ТОП-50 фармпрепаратов в Украине. Доля оригинальных лекарств в структуре реализации фармпроизводителя составляет 45%.

Казахстанская компания «ВИВА ФАРМ» уже 18 лет работает на фармацевтическом рынке Казахстана и является одним из лидеров страны в области фармацевтической разработки, клинических исследований, регистрации, производства, хранения и распространения широкого спектра лекарств.