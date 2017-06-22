Завод по производству биоэтанола заработает в Одесской области

11:23 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области запустят завод по производству биоэтанола, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, современный завод планируют запустить на базе Заплазского сахарного завода в Любашевском районе.

Первым этапом реализации проекта станет запуск цеха по производству масла, следующим — построение биоТЕЦ мощностью 12 МВт, работающий на отходах сельского хозяйства. Она будет обеспечивать электроэнергией не только производство, но и районы области. Электростанцию должны ввести в эксплуатацию за год, а уже к 2021 — 2022 построить и сам завод по производству биоэтанола из кукурузы, соломы и др.

«Любашевский район — это наш будущий промышленный центр. После реализации этого проекта мы получим развитие экономики и сотни рабочих мест не только в Любашевке. Объем инвестиций — около 2,5 млрд грн. Это использование лучших технологий в нашей стране и нашей Одесской области», — отметил Максим Степанов.

Завод сможет производить до 50 000 тонн спирта в год. Более того, предприятие поможет создать более полусотни рабочих мест. По словам инвесторов — компании «Укртепло» — один литр бензина с добавлением этанола может стоить до 10 гривен.

«В Украине есть закон о биоэтаноле, но он не действует. Сейчас планируются изменения в этот закон. Это введение одного, потом трех, семи процентов содержания этанола в каждый литр бензина. Это укрепит энергетическую независимость страны и положительно повлияет на экологию », — отметил соучредитель компании Иван Надеин.