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Диагноз «корь» с начала года лабораторно подтверждён у 246 детей и 133 взрослых в Одессе
14:50 / 14.12.2017

ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала 2017 года в Одессе диагноз «корь» лабораторно подтверждён у 246 детей и 133 взрослых, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, с начала года по состоянию на 8 декабря диагноз «корь» установлен у 548 пациентов, из них 346 — дети. Лабораторно заболевание корью подтверждено у 379 пациентов, из них 246 — дети. Из всех заболевших 95% не были привиты от кори.

По данным за 11 месяцев текущего года, в Одессе привито от кори около 80% подлежащих вакцинации детей. Остаются непривитыми около 8 тысяч детей. Для формирования коллективного иммунитета необходимо обеспечить показатель вакцинации на уровне 95%. Наименьший процент охвата детей вакцинацией отмечен в возрастной группе от 2 до 6 лет — 68,6%. При этом наибольшее количество заболевших корью среди детей зарегистрировано в возрастной группе 1-4 года.

«В связи с ростом заболеваемости корью медики настоятельно рекомендуют вакцинировать от кори всех детей в соответствии с возрастом. Первая прививка от кори проводится в год, а в шесть лет ребенок должен получить вторую дозу вакцины. Если ребенок не получил плановые прививки, необходимо обратиться к участковому педиатру для составления графика вакцинации. Во всех детских поликлиниках Одессы имеется вакцина КПК «Приорикс» бельгийского производства, обеспечивающая защиту от кори, паротита и краснухи», — добавили в департаменте.

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