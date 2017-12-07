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ОРВИ и гриппом сейчас больше всего болеют дети 5-14 лет
14:45 / 14.12.2017
ОДЕССА, 14 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе по итогам прошедшей недели соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога, болеют в основном дети возрастной группы 5-14 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на данные ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины».
Так, по информации Областного лабораторного центра МОЗ, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога. Основной удельный вес заболевших ОРВИ и гриппом приходится на детское население — 80%. А среди детей больше всего заболевших в возрастной группе 5-14 лет.
В Департаменте информации добавили, что наилучшим средством специфической профилактики гриппа является вакцинация. В текущем эпидсезоне от гриппа привито 3 тыс. 123 одессита из групп риска, в том числе 703 ребенка до 17 лет.
Также за отчетную неделю 112 одесситов (из них 76 детей) заболели острыми кишечными инфекциями. Большинство пациентов связывают свое заболевание с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения.
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Артём Филипенко
Накануне очередного заседания «Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию» в Вене, представители Молдовы и непризнанной ПМР подписали ряд протоколов, решающих проблемы, которые существовали годами. Но после завершения Венской встречи действительно возникли два вопроса — к чему это все приведет и благодаря чему или кому стали возможны такие позитивные сдвиги?
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