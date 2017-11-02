Население Одессы за 9 месяцев сократилось на 436 человек, — данные

10:58 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Согласно данным Главного управления статистики в Одесской области, население Одессы за 9 месяцев сократилось на 436 человек, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в ГУ статистики области.

По данным главупрстата, численность населения в городе, по оценке на 1 октября, составила 1 млн. 10 тыс. 347 человек.

В течение января-сентября численность населения города уменьшилась на 436 человек. При этом естественное сокращение составило 2 тыс. 713 человек.

В ГУ статистики добавили, что в городе остается существенным превышение числа умерших над числом родившихся: на 100 умерших — 72 родившихся (без учёта мертворожденных).