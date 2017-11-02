«В Одессе достигнуты европейские показатели профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку», — гордепздрав

09:18 / 07.12.2017

ОДЕССА, 07 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным департамента здравоохранения Одесского горсовета, в Одессе достигнуты европейские показатели профилактики передачи ВИЧ от матери к ребенку — свыше 96,5% детей у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, одним из важных показателем качества работы в сфере противодействия ВИЧ является скрининговое обследование беременных женщин. В Одессе 100% беременных, состоящих на учете в городских женских консультациях, охвачены бесплатным обследованием на ВИЧ. Тест-системы закупаются за счет городского бюджета по муниципальной программе «Здоровье».

Особое внимание в Одессе уделяется вопросу профилактики ВИЧ у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей. Для таких женщин в городском Центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом работает программа по профилактике вертикальной трансмиссии ВИЧ. Всем беременным ВИЧ-положительным женщинам назначается антиретровирусная терапия — чем раньше женщина узнает о своем ВИЧ-статусе и начинает получать лечение, тем больше у нее шансов родить здорового малыша. Помимо медикаментозного лечения, такие будущие мамы получают в Центре психологическую поддержку специалистов.

«Ближе к 35-36 неделям беременности женщина проходит повторное обследование и, в случае неопределяемой вирусной нагрузки, может родить ребенка самостоятельно, то есть без проведения кесарева сечения. Единственное ограничение — женщина не сможет кормить ребенка грудью, чтобы не передать вирус с молоком», — рассказала акушер-гинеколог городского Центра СПИДа Виктория Рыжкова.

Дети, рожденные у ВИЧ-позитивных матерей, ставятся на учет в городском Центре СПИДа и находятся под наблюдением врачей в течение 18 месяцев. Большинство этих детей по истечении этого срока снимаются с диспансерного учета, поскольку их анализы на ВИЧ отрицательны.

В департаменте подчеркнули, что «еще 15 лет назад из 100 детей, рожденных у ВИЧ-позитивных матерей, 15 были инфицированы, а на сегодняшний день свыше 96,5% детей у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми. Значение показателя вертикальной трансмиссии ВИЧ в Одессе находится на уровне развитых европейских стран и продолжает снижаться».