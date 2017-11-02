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194 малыша родились на минувшей неделе в Одессе
17:31 / 04.12.2017

ОДЕССА, 04 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских роддомах Одессы появились на свет 194 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 декабря, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным департамента здравоохранения, за прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 194 новорожденных (в том числе две пары близнецов), что на 12 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Мальчиков родилось 103, девочек — 91.

На первом месте по числу принятых родов на прошлой неделе находится городской родильный дом №1, где увидел свет 71 малыш.

С 9:00 вторника, 5 декабря, возобновит прием беременных, рожениц и родильниц городской родильный дом №5, в котором были проведены текущий ремонт и дезинфекция. Остальные городские роддома Одессы работают в обычном режиме.

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