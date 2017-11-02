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23 заболевших корью ребёнка выявлены в Одессе за прошедшую неделю
16:25 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в лечебно-профилактических учреждениях Одессы выявлено 23 новых случая кори у детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По данным департамента, с начала года по состоянию на 24 ноября в Одессе диагноз «корь» установлен у 497 пациентов, из них 323 — дети. Лабораторно заболевание корью подтверждено у 358 пациентов, из них 238 — дети. За прошедшую неделю в лечебно-профилактических учреждениях Одессы выявлено 23 новых случая кори у детей.

В департаменте также напомнили, что «во всех детских поликлиниках Одессы в достаточном количестве имеется вакцина «Приорикс» для профилактики кори, паротита и краснухи. Вакцина произведена в Бельгии, хорошо переносится и не вызывает осложнений. Плановая вакцинация от кори проводится в 12 месяцев и в 6 лет.

Все дети, не получившие необходимые прививки в соответствии с возрастом, должны быть привиты, чтобы остановить распространение кори. Если непривитый ребенок был в контакте с больным корью, необходимо в течение 72 часов обратиться в детскую поликлинику и ввести ему специфический иммуноглобулин».

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