«Заболеваемость гриппом в Одессе находится на сезонном уровне», — областной лабораторный центр МОЗ

16:20 / 28.11.2017

ОДЕССА, 28 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины», заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета со ссылкой на областной лабораторный центр.

Так, по данным центра, заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе соответствует сезонному уровню и находится ниже эпидемического порога. Основной удельный вес заболевших ОРВИ и гриппом приходится на детское население — 76%. Среди детей больше всего заболевших в возрастной группе 5-14 лет.

Мониторинг централизованной иммуновирусологической лаборатории показал в Одессе циркуляцию вирусов негриппозной этиологии (аденовирус, риновирус, парагрипп).

Вирусов гриппа не выделено.

В департаменте также напомнили, что лучшим средством специфической профилактики гриппа является вакцинация. В этом эпидсезоне в Украине разрешены четыре вакцины для профилактики всех актуальных штаммов гриппа: Ваксигрип (Франция), Инфлувак (Нидерланды), ДжиСи Флю (Южная Корея) и Инфлуэнза (Китай). Вакцины можно приобрести в аптечной сети, а провести вакцинацию — в прививочных кабинетах Центров первичной медико-санитарной помощи и детских поликлиник.

По последним данным, в эпидсезоне 2017-2018 гг. от гриппа привито 2 тыс. 760 одесситов из групп риска, в том числе 703 ребенка до 17 лет.