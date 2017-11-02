145 тысяч одесситов уже подписали декларации с семейными врачами

16:12 / 24.11.2017

ОДЕССА, 24 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодняшний день более 145 тысяч жителей миллионной Одессы уже подписали декларации с семейными врачами, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, подписание декларации между пациентом и семейным врачом является одним из важных шагов реформы здравоохранения.

Традиционно за семейным врачом закреплялись определенная территория и население, которое проживает на данном участке. К семейному врачу обращались как для амбулаторного приема в медучреждении, так и при необходимости вызова врача на дом.

Реформа и подписание деклараций подразумевает, что пациент имеет право на выбор семейного врача в любом медучреждении, оказывающем первичную медсанпомощь, вне зависимости от места прописки или проживания, без привязки к району.

Для подписания декларации пациент должен обратиться к семейному врачу, у которого он хочет обслуживаться. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код. Каждый семейный врач может подписать до 2 тысяч деклараций с пациентами, в том числе с подростками старше 14 лет.

«В Одессе была проведена большая подготовительная работа к реформе медицинской сферы. В городе созданы 11 Центров первичной медико-санитарной помощи. Городским департаментом здравоохранения была организована дополнительная подготовка семейных врачей за бюджетные средства. На сегодняшний день укомплектованность семейными врачами городских медучреждений составляет около 90%», — отметили в департаменте.

На сегодняшний день по Одессе заключено свыше 145 тысяч договоров о медицинском обслуживании.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует выбрать своего семейного доктора и подписать с ним декларацию до 1 августа 2018 года. При системе «деньги идут за пациентом» учреждение, в котором работает семейный врач, начнет получать прямую годовую оплату за обслуживание каждого пациента, который заключил с ним договор.

В департаменте добавили, что информация о каждом семейном враче, а также система отзывов и рейтинга медработников в дальнейшем будет размещена на Едином медицинском портале Одессы, который сейчас создается в рамках реализации социального проекта «Общественный бюджет».