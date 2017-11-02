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Еще 10 автомобилей «скорой помощи» планируют закупить до конца года в Одесской области
15:02 / 23.11.2017

ОДЕССА, 23 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — До конца года в Одесской области планируют закупить еще 10 автомобилей «скорой помощи», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом во время акции «Скорая рядом» заявил директор Департамента здравоохранения ОГА Вячеслав Полясный.

«Норматив для «скорой» по городу составляет до 10 минут, за пределами городов — до 20-ти. Сейчас, к сожалению, мы не имеем полностью обеспеченный парк автомобилей экстренной помощи необходимого уровня. Автобаза санитарного транспорта ежедневно обеспечивает выезд 176 бригад в Одесской области. Для покрытия всех потребностей их должно быть около 200», — отметил В. Полясный.

Глава департамента добавил, что в Одесской области уже все машины «скорой помощи» снабжены GPS-трекерами, что дает возможность отслеживать движение и определить — на вызов или с вызова едет бригада.

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