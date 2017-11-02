Европейские и американские протоколы оказания медпомощи внедряются в одесской системе здравоохранения

13:05 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На базе Одесского медуниверситета начали работу курсы для медработников по оказанию неотложной помощи детям вне лечебных учреждений, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом в интервью нашему агентству рассказала главный врач Детской поликлиники №7 Ирина Соколова.

Тренинги по оказанию неотложной медицинской помощи детям организованы на базе кафедры педиатрии Одесского национального медицинского университета по инициативе заведующей кафедры Елены Стрелец.

Учебный курс представляет собой цикл внедрения европейских и американских протоколов в украинских медучреждениях. Причём пройти такое обучение могут одновременной и врачи, и медсёстры, поскольку, по западным меркам, навыками оказания неотложной медицинской помощи и детям, и взрослым вне стен лечебных учреждений должны обладать все квалифицированные медработники.

Эти тренинги проводятся для медперсонала абсолютно всех форм собственности. Для работников муниципальных медучреждений они проводятся бесплатно.

Как отметила главврач Детской поликлиники №7, «По своей значимости эти тренинги совершенно незаменимы для современных врачей и медсестёр, так как касаются уровня оказания медпомощи детям за стенами лечебных учреждений без наличия медикаментозных средств и перевязочного материала, без коллег рядом. И это то, что может случиться с каждым из нас, но, когда это происходит на улице, а вы не знаете как помочь, вы никогда себе этого не простите. Пройти такой тренинг необходимо уже для того, чтобы затем считать себя хорошим медработником».

Учебный зал распложен в помещении Детской больницы №1 в Валиховском переулке и оборудован всеми современными муляжами, на которых слушатели проходят практические занятия.