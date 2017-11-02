|
|
196 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
16:46 / 20.11.2017
ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе в Одессе родились 196 малышей, в том числе три двойни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Так, по данным Департамента здравоохранения, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе. За неделю население Одессы пополнили три двойни. Девочек на свет появилось 107, мальчиков — 89.
На первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №7, где увидели свет 73 малыша.
С 3 ноября по 4 декабря с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы ведут прием беременных и рожениц в обычном режиме.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:43 20.11.2017
17:22 20.11.2017
16:57 20.11.2017
16:41 20.11.2017
15:24 20.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.974
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»