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196 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
16:46 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На минувшей неделе в Одессе родились 196 малышей, в том числе три двойни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным Департамента здравоохранения, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 196 новорожденных, что на 14 детей больше, чем на предыдущей неделе. За неделю население Одессы пополнили три двойни. Девочек на свет появилось 107, мальчиков — 89.

На первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №7, где увидели свет 73 малыша.

С 3 ноября по 4 декабря с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы ведут прием беременных и рожениц в обычном режиме.

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