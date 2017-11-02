«Детские поликлиники и роддома Одессы обеспечены вакцинами в достаточном количестве», — гордепздрав

17:22 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Детские поликлиники и родильные дома Одессы в достаточном количестве обеспечены вакцинами для профилактики туберкулеза, полиомиелита, гепатита В, коклюша, дифтерии и столбняка, кори, паротита и краснухи, гемофильной инфекции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

В департаменте напомнили, что национальный календарь прививок в Украине включает вакцинацию от 10 заболеваний: туберкулеза, гепатита В, коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, полиомиелита, гемофильной инфекции. Вакцины от этих болезней закупаются централизованно за счет государственного бюджета и распределяются по регионам.

В настоящее время детские поликлиники и родильные дома Одессы в достаточном количестве обеспечены вакцинами для профилактики: туберкулеза (БЦЖ); полиомиелита (ОПВ — оральная полиовакцина); гепатита В; коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС, АДС, АДС-М); кори, паротита и краснухи (КПК); гемофильной инфекции.

«В минувшем году Одесса стала первым городом Украины, закупившим вакцину БЦЖ за средства муниципального бюджета», — подчеркнули в департаменте.

Помимо вакцинации детей, взрослые одесситы должны каждые десять лет делать профилактическую прививку от дифтерии и столбняка.

В городских медучреждениях Одессы имеются свыше 38 тысяч доз вакцины АДС-М от дифтерии и столбняка. Вакцинация взрослых проводится в прививочных кабинетах Центров первичной медико-санитарной помощи.

Городские медучреждения Одессы по муниципальной программе «Здоровье» обеспечены антирабическим иммуноглобулином и вакциной для экстренной профилактики бешенства. Препараты имеются в наличии в травмпунктах, хирургических кабинетах и стационарах, оказывающих антирабическое лечение.

Кроме того, по инициативе городского департамента здравоохранения коммунальное предприятие «Одесфарм» обеспечило городскую клиническую инфекционную больницу ботулинистической сывороткой (антитоксином) в полном объеме от потребности. Одесса стала единственным городом Украины, где данный препарат был закуплен муниципальными властями.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», ранее руководитель областного управления здравоохранения заявил о катастрофической ситуации в области в связи с отсутствием ряда вакцин и невозможностью закупить их из-за «нововведений» Минздрава.

Так, по данным облупрздрава, в области на сегодняшний день отсутствуют противостолбнячная, противодифтерийная, противогангренозная вакцины и вакцина от яда каракурта. Кроме этого, население области обеспечено противоботулинистической сывороткой лишь на 20% от потребности, антирабическим иммуноглобулином — на 17%, вакциной антирабической — на 17%, противостолбнячным анатоксином — на 16%. При этом в течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения регионам ввезти их самостоятельно.

«Этот вопрос очень важен. Меня возмущает позиция Министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность Одесской области. От 4 смертельных болезней вакцин вообще нет, и по 4 — в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай бог, вспышка ботулизма — из пяти человек, которые заболеют, четверо умрут», — отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.