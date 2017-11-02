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«Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одесской области ниже эпидемического порога», — облупрздрав
17:33 / 14.11.2017
ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По данным Управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации, в области заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями находится на сезонном уровне — ниже эпидпорога на 25%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 14 ноября, в пресс-службе Одесской ОГА.
Как отметил сегодня во время аппаратного совещания в ОГА директор управления здравоохранения Вячеслав Полясный, с сентября в Одесской области острыми респираторно-вирусными инфекциями заболели 56 тыс. человек, из них 75% — дети. При этом 994 больных были госпитализированы.
«Вакцина от гриппа имеется в Одесской области — есть около 100 тысяч доз. Минимальная необходимость в прививке составляет 39 тысяч человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017-2018 годах, в связи с циркуляцией нового вируса гриппа «Мичиган», ожидается увеличение количества заболевших на 14%», — отметил В. Полясный.
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Сергей Гриневецкий
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