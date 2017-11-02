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«Нам нужно в максимально сжатые сроки охватить как можно больше детей прививками от кори», — губернатор
17:03 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Областные власти планируют усилить борьбу с корью, в частности, в максимально сжатые сроки охватить прививками от этого заболевания как можно больше детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 14 ноября, в пресс-службе Одесской ОГА.

По информации пресс-службы, сегодня в ходе аппаратного совещания в ОГА были обнародованы следующие данные: начиная с апреля, в области заболели корью 812 человек, 533 из них (66%) — дети. Больше половины случаев (58%) зарегистрировано в городе Одесса. Сейчас продолжается вспышка кори в селе Виноградовка Болградского района, где заболел 21 человек, в том числе 19 детей. Все они не были привиты.

«Это очень страшная болезнь. Мы знаем, что уже двое детей умерли от нее. Календарь прививок сместился. Сейчас вакцины в Одесской области имеются в достаточном количестве, поэтому нам нужно в максимально сжатые сроки охватить как можно больше детей прививками от кори. Также следует проводить активную просветительскую работу среди родителей. Дети, которые в свое время пропустили вакцинацию, должны пройти ее сейчас», — заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

В пресс-службе отметили, что основной причиной вспышки кори медики считают низкий уровень вакцинации детей старше 2 лет и 6 лет. В прошлые годы была задержка с поставкой вакцин КПК (против кори-паротита-краснухи) в Одесскую область. Из-за этого меньше половины детей были привиты от кори согласно календарю прививок в 2016-м году.

По данным мониторинга Управления здравоохранения Одесской областной администрации, в течение 2017 года никаких осложнений после прививок не регистрировалось. Бывают единичные случаи общих реакций в виде повышения температуры тела и местных реакций в виде отека и боли в месте введения вакцины. При этом каждая серия вакцин, независимо от производителя, проходит сертификацию и лабораторный контроль в Украине.

Самый высокий охват вакцинацией в области показали Арцизский, Балтский, Ренийский районы. Самый низкий — города Одесса, Подольск, Белгород-Днестровский, Южный, а также Подольский, Измаильский, Захаровский, Ширяевский районы.

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