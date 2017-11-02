«В Одесской области отсутствуют 4 вакцины от смертельных болезней, и Минздрав не позволяет их закупить», — ОГА

14:16 / 14.11.2017

ОДЕССА, 14 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесской области на сегодняшний день отсутствуют противостолбнячная, противодифтерийная, противогангренозная вакцины и вакцина от яда каракурта, при этом Минздрав не обеспечивает ими регионы и не позволяет местным властям закупать самостоятельно, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом было объявлено на сегодняшнем аппаратном совещании в ОГА.

Так, по данным департамента здравоохранения, в области на сегодняшний день отсутствуют противостолбнячная, противодифтерийная, противогангренозная вакцины и вакцина от яда каракурта. Кроме этого, население области обеспечено противоботулинистической сывороткой лишь на 20% от потребности, антирабическим иммуноглобулином — на 17%, вакциной антирабической — на 17%, противостолбнячным анатоксином — на 16%. При этом в течение пяти месяцев Министерство здравоохранения Украины не поставляет необходимые вакцины и не дает разрешения регионам ввезти их самостоятельно.

«Этот вопрос очень важен. Меня возмущает позиция Министерства здравоохранения по обеспечению вакцинами и сыворотками. Они самостоятельно не способны почему-то обеспечить все население и не могут предоставить эту возможность Одесской области. От 4 смертельных болезней вакцин вообще нет, и по 4 — в недостаточном количестве. Например, если завтра, не дай бог, вспышка ботулизма — из пяти человек, которые заболеют, четверо умрут», — отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По предварительным расчетам, для закупки иммунобиологических препаратов для экстренной профилактики ботулизма, дифтерии, гангрены, столбняка, бешенства, укусов змей и пауков нужно 5 млн. гривен.

«Еще в июне мы обратились к Министерству здравоохранения с просьбой предоставить нам возможность самостоятельно закупить эти вакцины для области. Я знаю, как их ввезти. Речь идет о перечне вакцин от заболеваний, которые имеют смертельный характер. Пять месяцев мы не можем получить ответ! Просто в игрушки играем, а их цена — человеческие жизни. Готовим еще одно обращение в Министерство здравоохранения Украины. Также я пообщаюсь с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, чтобы получить разрешение закупить вакцины самостоятельно», — подчеркнул губернатор.