|
|
182 ребёнка родились на прошедшей неделе в Одессе
16:23 / 13.11.2017
ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 182 новорожденных, в том числе две двойни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, за минувшую неделю в Одессе родились 182 малыша — 95 мальчиков и 87 девочек. В числе новорожденных — две двойни.
Лидерство по числу родившихся детей на прошлой неделе принадлежит городскому роддому №7, где появилось на свет 62 младенца.
В департаменте добавили, что с 3 ноября по 5 декабря с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы принимают беременных и рожениц в обычном режиме.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:42 13.11.2017
16:18 13.11.2017
16:06 13.11.2017
15:57 13.11.2017
Почти 14 тысяч уголовных преступлений зарегистрировано за 9 месяцев в Одессе, 45% из них — тяжкие и особо тяжкие
15:22 13.11.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.717
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»