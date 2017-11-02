182 ребёнка родились на прошедшей неделе в Одессе

16:23 / 13.11.2017

ОДЕССА, 13 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 182 новорожденных, в том числе две двойни, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в Одессе родились 182 малыша — 95 мальчиков и 87 девочек. В числе новорожденных — две двойни.

Лидерство по числу родившихся детей на прошлой неделе принадлежит городскому роддому №7, где появилось на свет 62 младенца.

В департаменте добавили, что с 3 ноября по 5 декабря с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы принимают беременных и рожениц в обычном режиме.