В Одесской области опять объявлен карантин в связи с африканской чумой свиней

17:07 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Восьмая с начала года в одесской области вспышка африканской чумы среди поголовья свиней затронула Беляевский и Болградский районы, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Терещук сообщил сегодня, 9 ноября, на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации.

Заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации было посвящено очередной, уже восьмой по счёту с начала года, вспышке африканской чумы свиней в области. На этот раз эпидемия затронула Беляевский и Болградский районы. Только в Беляевском зарегистрирован падёж 254 голов свиней. В основном, в частных хозяйствах.

По словам вр. и. о. председателя Беляевской райгосадминистрации Елены Рудоманенко, специалисты района считают, что заражение происходило двумя путями: от животного к животному, а также через автотранспорт, не прошедший спецобработку, через спецодежду и другие предметы. В районе объявлен карантин.

До 14 декабря на карантин закрыты и все подъезды к Болградскому району.

Как рассказал заместитель председателя Болградской райадминистрации Андрей Гарвалов, ещё 26 октября на частном подворье в селе Криничное произошёл падёж 2 свиней. В результате исследования биоматериала специалистами подтверждено заражение животных АЧС.

«Местными депутатами в составе спецкомиссии были обойдены все дворы, население предупреждено. Уже погибло 79 животных, что составило 3 тонны 675 кг веса. Ещё в хозяйствах осталось 3 тыс. голов свиней. У нас нет мясоперерабатывающего производства, поэтому нами даны запросы на соседние предприятия, с целью узнать цену за килограмм живого веса, чтобы компенсировать селянам убытки», — рассказал чиновник.

По его словам, в резерве райадминистрации имеется 100 тыс. грн., но уже очевидно, что нанесенный ущерб значительно выше.

Первый вице-губернатор заявил, что руководство Болградского района слишком нерасторопно.

«Необходимо было оторваться от кресла и самому уже съездить на эти предприятия, чтобы узнать цены. Теперь понятно, почему люди обращаются ко мне с вопросами возмещения компенсации!», — возмутился А. Терещук.

На данный момент в области установленная цена на компенсацию за 1 кг живого веса составляет 35 грн.