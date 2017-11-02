Сегодняшнюю ситуацию с ОРВИ и гриппом в Одессе медики считают предэпидемической

14:08 / 09.11.2017

ОДЕССА, 09 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заболевших гриппом в Одессе этой осенью пока не зарегистрировано, но нынешнюю ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в городе специалисты расценивают как предэпидемическую, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный специалист отдела Госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Ольга Балановская рассказала сегодня, 9 ноября, на пресс-конференции «Грипп и ОРВИ: ситуация с заболеваемостью и профилактика. Вакцинация от гриппа».

Так, 2 октября в Одессе «начался» эпидсезон 2017-18 г.г. по заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По заверениям О. Балановской, в настоящее время заболеваемость находится на уровне, соответствующем данному периоду (сезону). Специалист призывает граждан уже сейчас принимать меры, в частности, начать вакцинацию, поскольку во время самой эпидемии только среди детей регистрируют до 68% заболевших.

По данным Одесского лабораторного центра, грипп в Одессе сейчас не регистрируется: «Идёт регистрация либо парагриппа, либо негриппозных вирусов. Ситуация расценивается сейчас как предэпидемическая», — рассказала специалист.

«ВОЗ прогнозирует на этот сезон три штамма гриппа, из которых грипп А (Гонконг)/H3N2 нам наиболее знаком, так как встречались с ним и в прошлые годы, грипп А (Мичиган) на излёте, и грипп В. Все три штамма вошли в противогриппозные вакцины, которые закуплены Украиной на этот эпидсезон. В стране регистрируются сейчас 4 вакцины против гриппа. Две из них мы знаем уже очень давно — это голландский «Инфлувак» и французский «Ваксигрипп». Кроме того, «Джи си флю» — корейская вакцина — и новая китайская «Инфлюэнца», — рассказала специалист.

«Вакцинация до сих пор считается единственным действенным способом профилактики против гриппа. Есть несколько групп риска, которым очень показаны прививки: дети от 6 месяцев до 6 лет, беременные, люди с хронической астмой, диабетики, пожилые люди, педагоги школ, воспитатели детсадов, сотрудники школ-интернатов», — добавила она.

О. Балановская отметила, что вакцинация — дело рекомендательное, но к советам специалистов стоит прислушаться, поскольку осложнения после гриппа очень серьёзные.