Каждый восьмой одессит уже заключил договор с семейным врачом

09:11 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По состоянию на начало ноября договор с семейным врачом уже заключили 125 тыс. 358 одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в Одессе, в рамках проводимой в Украине медицинской реформы, с октября стартовало подписание деклараций о медицинском обслуживании между семейными врачами и пациентами. В настоящее время подписание деклараций проводится во всех Центрах первичной медсанпомощи Одессы.

По состоянию на начало ноября договор с семейным врачом уже заключили 125 тыс. 358 одесситов. Наиболее активно процесс подписания деклараций проходит в ЦПМСП №3 Киевского района Одессы, где документы о медицинском обслуживании у семейных врачей подписали свыше 30 тысяч пациентов.

«Заключение деклараций о медицинском обслуживании обеспечит работу и оплату труда семейных врачей по принципу «деньги идут за пациентом». Каждый врач может подписать до двух тысяч договоров, за каждый из которых государство будет платить ему деньги. Таким образом, зарплата семейного врача будет прямо пропорциональна количеству пациентов, которые захотят у него обслуживаться. При этом право на выбор семейного врача остается за пациентом.

Электронной основой новой системы финансирования медицинской помощи по принципу «деньги идут за пациентом» станет система eHealth, которая внедряется в Одессе. Врачи первичного звена могут регистрироваться в системе и вносить в нее декларации своих пациентов. В дальнейшем система eHealth даст каждому жителю возможность оперативного доступа к своей медицинской информации, а врачам позволит видеть комплексную картину состояния здоровья пациента, необходимую для постановки правильного диагноза и назначения лечения», — пояснили в департаменте.