8 случаев АЧС зафиксировано с начала года в области

10:21 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С начала этого года в Одесской области зафиксировано 8 случаев африканской чумы свиней, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, вопросы усиления мер профилактики африканской чумы свиней обсуждались 6 ноября в ходе селекторного совещания в ОГА. Заместитель председателя ОГА Александр Терещук, в частности, отметил, что среди методов борьбы с распространением вируса — жесткий контроль за продукцией свинохозяйств, увеличение числа убойных пунктов, разъяснительная работа среди населения, дезинфенкция транспорта для перевозки поголовья и тому подобное.

«С начала этого года в области зафиксировано только 8 случаев, а в прошлом — 23. У нас уже есть положительный опыт профилактики африканской чумы свиней — в Подольском районе введена система жесткого контроля реализации мясной продукции в отрасли свиноводства. Там на рынки попадает мясо из сертифицированных убойных пунктов. Такую систему нужно вводить во всех районах области, чтобы предотвратить распространение вируса. Также надо информировать население, что государство возмещает убытки за ликвидацию зараженного поголовья свиней», — заявил А. Терещук.

На территории Одесской области действует 115 свиноферм, поголовье составляет более 300 тысяч.

По словам руководителя Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Владимира Кустурова, для минимизации распространения вируса необходимо установить на всех фермах ограждения, обеспечить персонал спецодеждой и проводить регулярную дезинфекцию.