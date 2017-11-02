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211 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
08:28 / 07.11.2017

ОДЕССА, 07 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 ноября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Так, по данным Департамента здравоохранения Одесского горсовета, за минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, как и на предыдущей неделе. В их числе одна пара близнецов.

На прошедшей неделе девочек появилось на свет 112, мальчиков — 99.

Наибольшее количество родов на минувшей неделе принято в городском роддоме №7, где увидели свет 63 малыша.

С 3 ноября по 5 декабря с целью проведения текущего ремонта временно приостановлена работа городского роддома №5. Остальные родильные дома Одессы принимают беременных и рожениц в обычном режиме.

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