17:07 / 01.11.2017

ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа накануне эпидсезона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщил сегодня, 1 ноября, на брифинге после внеочередной сессии Одесского городского совета директор Департамента здравоохранения Евгений Григорьев, в этом году также ожидается сезонное повышение заболеваемости гриппом.

В этом году будет применяться французская вакцина «Ваксигрипп», которая, по словам руководителя гордепздрава, хорошо себя зарекомендовала. В медучреждениях все желающие сотрудники могут пройти вакцинацию за свой счёт или за счет предприятия — стоимость вакцины составит от 150-170 грн. в зависимости от аптечной сети.