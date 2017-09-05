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Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа накануне эпидсезона
17:07 / 01.11.2017
ОДЕССА, 01 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесситам рекомендуют сделать прививки от гриппа накануне эпидсезона, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщил сегодня, 1 ноября, на брифинге после внеочередной сессии Одесского городского совета директор Департамента здравоохранения Евгений Григорьев, в этом году также ожидается сезонное повышение заболеваемости гриппом.
В этом году будет применяться французская вакцина «Ваксигрипп», которая, по словам руководителя гордепздрава, хорошо себя зарекомендовала. В медучреждениях все желающие сотрудники могут пройти вакцинацию за свой счёт или за счет предприятия — стоимость вакцины составит от 150-170 грн. в зависимости от аптечной сети.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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