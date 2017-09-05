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211 новорожденных родились на прошедшей неделе в Одессе
17:38 / 30.10.2017
ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, за минувшую неделю в Одессе родились 211 детей, что на 13 больше, чем на предыдущей неделе. В числе новорожденных — одна двойня.
Мальчиков на свет появилось 107, девочек — 104 юных.
Лидерство по числу родившихся детей на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 54 младенца.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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