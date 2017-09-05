211 новорожденных родились на прошедшей неделе в Одессе

17:38 / 30.10.2017

ОДЕССА, 30 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За прошедшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появились на свет 211 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, за минувшую неделю в Одессе родились 211 детей, что на 13 больше, чем на предыдущей неделе. В числе новорожденных — одна двойня.

Мальчиков на свет появилось 107, девочек — 104 юных.

Лидерство по числу родившихся детей на минувшей неделе принадлежит городскому роддому №1, где увидели свет 54 младенца.