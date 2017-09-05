Более 25 тысяч одесситов прошли обследование на ВИЧ по городской программе «Здоровье» в 2017 году

14:35 / 28.10.2017

ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 9 месяцев 2017 года тестирование на ВИЧ по программе «Здоровье» прошли 25 тыс. 457 одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в Одессе за счет средств городского бюджета по муниципальной целевой программе «Здоровье» закупают тест-системы для обеспечения доступности обследования на ВИЧ. За 9 месяцев 2017 года тестирование на ВИЧ по программе «Здоровье» прошли 25 тыс. 457 одесситов.

Бесплатное тестирование на ВИЧ проводится в Городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и кабинетах «Доверие» по адресам: ул. Мечникова, 132/7; ул. Черноморского казачества, 105; ул. Малиновского, 61, городская клиническая больница №10, каб. 13; Фонтанская дорога, 110, городская больница №8, каб. №5; ул. Болгарская, 38, городская поликлиника №1, каб. №117; ул. Левитана, 62, городская поликлиника №20, каб. №102. Студенческая молодежь также может бесплатно пройти обследование на ВИЧ в городской студенческой поликлинике №21 (ул. Семинарская, 7).

Все беременные женщины обеспечиваются бесплатным тестированием на ВИЧ при постановке на учет в городские женские консультации.

Кроме того, в Суворовском районе Одессы запущен пилотный проект по тестированию на ВИЧ в амбулаториях семейной медицины. В ближайшее время программа по обследованию на ВИЧ будет расширена на все городские Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы. Также за счет средств городского бюджета по программе «Здоровье» закупаются медикаменты для профилактики и лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ-позитивных пациентов. За 9 месяцев такое лечение получили 570 человек. Специфической антиретровирусной терапией пациенты с ВИЧ обеспечиваются за счет централизованных поставок в полном объеме.