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Более 25 тысяч одесситов прошли обследование на ВИЧ по городской программе «Здоровье» в 2017 году
14:35 / 28.10.2017
ОДЕССА, 28 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За 9 месяцев 2017 года тестирование на ВИЧ по программе «Здоровье» прошли 25 тыс. 457 одесситов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 28 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, в Одессе за счет средств городского бюджета по муниципальной целевой программе «Здоровье» закупают тест-системы для обеспечения доступности обследования на ВИЧ. За 9 месяцев 2017 года тестирование на ВИЧ по программе «Здоровье» прошли 25 тыс. 457 одесситов.
Бесплатное тестирование на ВИЧ проводится в Городском центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом и кабинетах «Доверие» по адресам: ул. Мечникова, 132/7; ул. Черноморского казачества, 105; ул. Малиновского, 61, городская клиническая больница №10, каб. 13; Фонтанская дорога, 110, городская больница №8, каб. №5; ул. Болгарская, 38, городская поликлиника №1, каб. №117; ул. Левитана, 62, городская поликлиника №20, каб. №102. Студенческая молодежь также может бесплатно пройти обследование на ВИЧ в городской студенческой поликлинике №21 (ул. Семинарская, 7).
Все беременные женщины обеспечиваются бесплатным тестированием на ВИЧ при постановке на учет в городские женские консультации.
Кроме того, в Суворовском районе Одессы запущен пилотный проект по тестированию на ВИЧ в амбулаториях семейной медицины. В ближайшее время программа по обследованию на ВИЧ будет расширена на все городские Центры первичной медико-санитарной помощи Одессы. Также за счет средств городского бюджета по программе «Здоровье» закупаются медикаменты для профилактики и лечения оппортунистических инфекций у ВИЧ-позитивных пациентов. За 9 месяцев такое лечение получили 570 человек. Специфической антиретровирусной терапией пациенты с ВИЧ обеспечиваются за счет централизованных поставок в полном объеме.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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