«За последние годы в Одессе уменьшилось количество инсультов», — главный внештатный городской невролог

16:16 / 27.10.2017

ОДЕССА, 27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный внештатный городской невролог Лилия Звягина сообщила, что за последние годы в Одессе уменьшилось количество инсультов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По данным медиков, ежегодно в Украине регистрируются 250-300 случаев инсульта на 100 тыс. населения, в Одессе — 170-200 случаев на 100 тыс. населения.

«За последние годы в Одессе уменьшилось количество инсультов. Это важный показатель того, что в городе большое внимание уделяется вопросам профилактики и помощи пациентам с инсультом. При городской клинической больнице №1 планируется открытие специализированного центра инсультов, где будет осуществляться не только медикаментозное лечение, но и специальный уход за пациентами», — отметила Л. Звягина.

Одесса является единственным городом в Украине, где за счет городского бюджета пациенты с инсультом бесплатно обеспечиваются дорогостоящей высокотехнологичной диагностикой — компьютерной томографией. Такая диагностика при инсульте крайне важна для оказания адекватной и своевременной помощи.

СПРАВКА: Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, при котором происходит гибель нервных клеток. Три основных фактора инсульта — высокое артериальное давление, атеросклероз и сахарный диабет. Усугубляют риск инсульта: повышенный вес, метаболические нарушения, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем. Около 70% пациентов с инсультом имеют гипертоническую болезнь.