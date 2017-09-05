ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Круглий стіл на тему: «Політика та безпека в Одеській області»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




198 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:21 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, за минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе родившихся — две пары близнецов.

Мальчиков появилось на свет 105, девочек — 93.

Наибольшее количество детей на прошлой неделе родилось в городском роддоме №7 — 50 младенцев.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 23.10.2017
В ряде домов Приморского района завтра, 24 октября, не будет воды
17:45 23.10.2017
Во вторник, 24 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
15:55 23.10.2017
Назначен новый руководитель Нижнеднестровского природного парка
15:29 23.10.2017
Благотворителей с одесского «7 километра» показало вьетнамское телевидение
15:11 23.10.2017
«На этой неделе ночная температура в Одессе может опуститься до 0», — Гидрометцентр


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.029