Одесса > Новости > Здравоохранение 198 малышей родились на минувшей неделе в Одессе 17:21 / 23.10.2017 ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 23 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, за минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе родившихся — две пары близнецов. Мальчиков появилось на свет 105, девочек — 93. Наибольшее количество детей на прошлой неделе родилось в городском роддоме №7 — 50 младенцев. версия для печати