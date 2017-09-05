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198 малышей родились на минувшей неделе в Одессе
17:21 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 23 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за минувшую неделю в пяти городских родильных домах Одессы появилось на свет 198 новорожденных, что на 8 детей больше, чем на предыдущей неделе. В числе родившихся — две пары близнецов.
Мальчиков появилось на свет 105, девочек — 93.
Наибольшее количество детей на прошлой неделе родилось в городском роддоме №7 — 50 младенцев.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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