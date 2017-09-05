«Все медучреждения области готовы к эпидсезону», — облдепздрав

11:18 / 18.10.2017

ОДЕССА, 18 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Все медицинские учреждения Одесской области готовы к началу эпидсезона-2017/2018, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом во время селекторного совещания с главами РГА сообщил заместитель директора Департамента здравоохранения Игорь Гинжул.

По данным департамента, в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов «ожидается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями на 14%». Сейчас, все медицинские учреждения Одесской области готовы к эпидсезону.

«Мы проводим еженедельную регистрацию заболеваемости по всем лечебно-профилактическим учреждениям Одесской области. Пока заболеваемость ОРВИ находится на сезонном уровне и не превышает эпидпорог ни в одном из районов области. На основании общих результатов изучения циркулирующих штаммов вирусов гриппа, ВОЗ рекомендовала для производителей гриппозных вакцин включить в состав такие штаммы вирусов, как Michigan, Hong Kong и Brisbane. Следует отметить, что Michigan — вирус, похожий на свиной грипп, который был зафиксирован в 2008 году», — отметил И. Гинжул.

Также в Департаменте здравоохранения рекомендуют населению провести иммунизацию против гриппа. Поставки необходимых вакцин уже начались на этой неделе. Вакцина «Вакси-грипп» появится в продаже с середины ноября.