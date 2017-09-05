Рабочий день в Центрах первичной медсанпомощи и поликлиниках Одессы переносится с 14 на 16 октября

17:53 / 13.10.2017

ОДЕССА, 13 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Центрах первичной медико-санитарной помощи и поликлиниках Одессы рабочий день переносится с 14 на 16 октября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 13 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, в связи с празднованием Дня защитника Украины, вносятся изменения в график работы лечебно-профилактических учреждений Одессы.

Центры первичной медсанпомощи, поликлиники и поликлинические отделения городских больниц Одессы будут работать по следующему графику: 14 октября, суббота — праздничный день; 15 октября, воскресенье — выходной день; 16 октября, понедельник — рабочий день по расписанию субботы.

Стационары городских лечебно-профилактических учреждений в праздничные и выходные дни будут работать в обычном режиме в соответствии с утвержденным графиком.

Служба экстренной медицинской помощи «103» и травмпункты работают ежедневно в круглосуточном режиме.

Адреса круглосуточных травматологических пунктов в Одессе: Лидерсовский бульвар, 11 — городская клиническая больница №3; ул. Болгарская, 38 — городская поликлиника №1;

- ул. Академика Воробьева, 5 — городская больница №11; пр-т Добровольского, 100 — городская поликлиника №29.

Неотложная стоматпомощь оказывается круглосуточно по адресам: Люстдорфская дорога, 86-а — городская стоматполиклиника №3; ул. Академика Заболотного, 27 — городская стоматполиклиника №5.