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Губернатор настаивает на необходимости создания региональных программ выявления рака на ранних стадиях
11:44 / 12.10.2017
ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов потребовал от директора Департамента здравоохранения ОГА создания необходимых программ по выявлению онкологических заболеваний 1-й и 2-й стадии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом губернатор заявил сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА.
Так, Максим Степанов потребовал от директора облдепздрава Вячеслава Полясного создания необходимых программ по выявлению онкологических заболеваний 1-й и 2-й стадии. Это тем более актуально, что современная диагностика и лечение онкологии у нас в десятки раз дороже, нежели во всем мире. При этом проведение курса химиотерапии реально помогает не более 30% больных на поздних стадиях онкозаболеваний. Всего же из общего количества онкобольных доступ к химиотерапии имеют только 70%.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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