Одесса > Новости > Здравоохранение Губернатор настаивает на необходимости создания региональных программ выявления рака на ранних стадиях 11:44 / 12.10.2017 ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов потребовал от директора Департамента здравоохранения ОГА создания необходимых программ по выявлению онкологических заболеваний 1-й и 2-й стадии, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом губернатор заявил сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА. Так, Максим Степанов потребовал от директора облдепздрава Вячеслава Полясного создания необходимых программ по выявлению онкологических заболеваний 1-й и 2-й стадии. Это тем более актуально, что современная диагностика и лечение онкологии у нас в десятки раз дороже, нежели во всем мире. При этом проведение курса химиотерапии реально помогает не более 30% больных на поздних стадиях онкозаболеваний. Всего же из общего количества онкобольных доступ к химиотерапии имеют только 70%. версия для печати