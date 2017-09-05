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«Медреформа тормозит, поскольку ею занимаются люди, далекие от самой медицины», — мнение
11:33 / 12.10.2017

ОДЕССА, 12 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Профсоюза медработников Одесской области Галина Кокшарова заявила, что медицинская реформа в Украине тормозит, поскольку на центральном уровне её внедряют люди, очень далекие от самой медицины и не имеющие медицинского образования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом Г. Кокшарова заявила сегодня, 12 октября, на коллегии Департамента здравоохранения ОГА.

По мнению руководителя Профсоюза медработников области, что медицинская реформа тормозит и в дальнейшем будет буксовать, поскольку люди, которые сегодня этим занимаются, очень далеки от самой медицины и не имеют медицинского образования. «Я лично знаю такого министра», — заявила Г. Кокшарова.

Глава областного профсоюза считает, что нынешний и. о. министра «наговаривает на местное медицинское руководство, в то время, как у нас грамотные специалисты, и только они способны провести медицинскую реформу».

«Нужно встать на государственную точку зрения и потребовать от министерства пошагового алгоритма проведения реформ», — заявила Г. Кокшарова.

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Пётр Липовенко
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