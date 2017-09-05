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204 новорожденных появились на свет в Одессе на минувшей неделе
17:20 / 09.10.2017
ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 204 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 204 новорожденных (на 18 детей больше, чем на предыдущей неделе). В их числе — 106 девочек и 98 мальчиков. Также среди новорожденных одна пара близнецов.
Лидером по количеству принятых родов на прошедшей неделе стал городской роддом №1, где увидел свет 71 малыш.
В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №5 и №7.
В городском роддоме №4 до 18 октября проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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