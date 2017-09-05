204 новорожденных появились на свет в Одессе на минувшей неделе

17:20 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — За минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 204 новорожденных, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, за минувшую неделю в городских родильных домах Одессы появилось на свет 204 новорожденных (на 18 детей больше, чем на предыдущей неделе). В их числе — 106 девочек и 98 мальчиков. Также среди новорожденных одна пара близнецов.

Лидером по количеству принятых родов на прошедшей неделе стал городской роддом №1, где увидел свет 71 малыш.

В настоящее время в Одессе прием беременных, рожениц и родильниц проводят четыре городских родильных дома из пяти, а именно: №1, №2, №5 и №7.

В городском роддоме №4 до 18 октября проводятся ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекция.