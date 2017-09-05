Поэтапный капремонт Еврейской больницы рассчитан на несколько лет

15:51 / 09.10.2017

ОДЕССА, 09 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Масштабный капитальный ремонт и реконструкция будут проведены в здании городской клинической больницы №1 (Еврейской больницы) в течение ближайших нескольких лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 9 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета, в Одессе за средства городского бюджета в течение ближайших нескольких лет будут проведены масштабный капитальный ремонт и реконструкция здания горбольницы №1, имеющего большую историческую ценность для Одессы.

В департаменте отметили, что основанная в 1800 году в качестве лечебного учреждения на шесть коек, горбольница №1 сегодня является мощным многопрофильным медицинским комплексом, который выполняет функции больницы интенсивного лечения и больницы скорой помощи для одесситов. Важность данного медицинского учреждения для Одессы обусловливает необходимость его модернизации, оснащения новейшим медоборудованием и создания комфортных условий пребывания пациентов.

В 2017 году в рамках поэтапного плана реконструкции ГКБ №1 были выполнены проектные работы, а также ремонт кровли отделений нейрохирургии, неврологии, административного корпуса и приемного отделения с лабораторией. Следующим этапом станет дальнейшая замена кровельного покрытия других корпусов больницы.

Также будут осуществлены ремонт хирургического корпуса больницы и перевод в отремонтированный корпус приемного отделения и реанимационного блока, что обеспечит экстренно поступающих в больницу пациентов всем комплексом ургентной помощи в пределах одного здания и позволит максимально эффективно задействовать ведущих специалистов учреждения.

Обновленная Еврейская больница будет дооснащена современным медицинским оборудованием — планируются дальнейшие поставки дыхательной, следящей и другой медицинской аппаратуры.