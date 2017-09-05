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«Чтобы достичь контроля над заболеваемостью корью, количество привитых детей должно быть 95%», — иммунолог
15:02 / 05.10.2017

ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Врач-иммунолог детского диагностического Центра им. академика Б. Я. Резника Татьяна Голда отметила, что медики могут быть уверены в контроле над заболеваемостью корью, когда количество привитых детей составляет 95%, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом специалист сообщила сегодня, 5 октября, на брифинге, посвящённом ситуации с заболеваемостью корью в Одессе.

«Низкий процент привитых детей. Чтобы достичь контроля над заболеваемостью, количество привитых должно быть 95%. Сейчас привитых больше, чем год назад, но всё равно недостаточно. К сожалению, корь — это заболевание, которое нельзя предотвратить другими способами, кроме как прививки. Даже если укреплять иммунитет, ребёнок будет меньше болеть респираторными заболеваниями, но нет гарантии, что не заболеет корью даже ребёнок с крепким иммунитетом. Единственная защита — сделать вакцинацию», — рассказала она.

Врач-иммунолог отметила, что болеют корью, в основном, непривитые дети. Привитый ребёнок может заболеть, но протекает всё в гораздо более лёгкой форме и с меньшим количеством осложнений. Протекать корь может по-разному, и на сегодняшний день, к сожалению, мы имеем два смертельных случая — от осложнений кори. Сама корь в первые дни может протекать в достаточно лёгкой форме. А вот осложнения в виде воспаления лёгких, поражения нервной системы, сердечно-сосудистой системы, почек, они очень тяжело лечатся. Поэтому призываю всех родителей обратиться к вашему педиатру, иммунологу — они помогут рассеять какие-то ваши сомнения и решить вопрос по поводу вакцинации.

Т. Голда также рассказала, что симптомы кори в первые 7 дней могут не отличаться от симптомов ОРВИ — недомогание, насморк. Один из характерных признаков — светобоязнь и слезотечение. А вот характерная для кори сыпь может проявиться лишь через несколько дней. Но эти несколько дней корь остаётся нераспознанной, ребёнок с лёгким недомоганием может продолжать посещать школу или детсад и заражать остальной коллектив.

В ходе брифинга медики отметили, что заболеть корью могут и взрослые. Но специфического лечения нет, только вакцинация. А для того, чтобы уберечь взрослое население от эпидемии, необходимо достичь достаточного процента привитых детей.

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Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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