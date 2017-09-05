«Министерское письмо о недопуске непривитых детей к занятиям носит лишь рекомендательный характер», — облдепздрав

10:31 / 04.10.2017

ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный заявил, что совместное письмо Минздрава и Минобразования по недопущению непривитых против кори детей в учебные заведения «носит исключительно рекомендательный характер» и правовых механизмов для введения таких мер нет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Начальник Департамента здравоохранения отметил, что с начала июля в Одесской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью. По официальной информации, сейчас в Одесской городской клинической больнице получают лечение 26 больных. С целью нераспространения болезни 29 сентября Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки подписали совместное письмо рекомендательного характера по недопуску невакцинированных против кори детей в учебные заведения.

«Доказано, что ограничительные мероприятия в учебных заведениях способствуют уменьшению распространения инфекции. Но совместное письмо носит исключительно рекомендательный характер. Каких-либо правовых механизмов для того, чтобы приказами вводить такие меры, у нас нет. Соответствующие решения принимают органы местного самоуправления, руководители учреждений самостоятельно. Во всех цивилизованных странах существуют ограничения участия невакцинированных людей в организованных коллективах. Именно поэтому мы рекомендуем не допускать в учебные заведения детей, не имеющих ни одной прививки против этого инфекционного заболевания», — пояснил В. Полясный.

В департаменте также призвали родителей вакцинировать детей для защиты от кори.

«Качественная и безопасная вакцина (производства «ГлаксоСмитКляйн», Бельгия) имеется в достаточном количестве», — добавили в облдепздраве.