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«Министерское письмо о недопуске непривитых детей к занятиям носит лишь рекомендательный характер», — облдепздрав
10:31 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации Вячеслав Полясный заявил, что совместное письмо Минздрава и Минобразования по недопущению непривитых против кори детей в учебные заведения «носит исключительно рекомендательный характер» и правовых механизмов для введения таких мер нет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
Начальник Департамента здравоохранения отметил, что с начала июля в Одесской области наблюдается тенденция к снижению заболеваемости корью. По официальной информации, сейчас в Одесской городской клинической больнице получают лечение 26 больных. С целью нераспространения болезни 29 сентября Министерство здравоохранения совместно с Министерством образования и науки подписали совместное письмо рекомендательного характера по недопуску невакцинированных против кори детей в учебные заведения.
«Доказано, что ограничительные мероприятия в учебных заведениях способствуют уменьшению распространения инфекции. Но совместное письмо носит исключительно рекомендательный характер. Каких-либо правовых механизмов для того, чтобы приказами вводить такие меры, у нас нет. Соответствующие решения принимают органы местного самоуправления, руководители учреждений самостоятельно. Во всех цивилизованных странах существуют ограничения участия невакцинированных людей в организованных коллективах. Именно поэтому мы рекомендуем не допускать в учебные заведения детей, не имеющих ни одной прививки против этого инфекционного заболевания», — пояснил В. Полясный.
В департаменте также призвали родителей вакцинировать детей для защиты от кори.
«Качественная и безопасная вакцина (производства «ГлаксоСмитКляйн», Бельгия) имеется в достаточном количестве», — добавили в облдепздраве.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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